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PAYSANDÚ

Delincuente ingresó a robar a una casa y estuvo cuatro horas dentro; víctimas reclaman que saben quién es y está libre

"Nos dijeron que no podían hacer nada, vino Científica, sacó huellas, nos preguntaron todo lo que faltaba. En el momento tampoco nos dimos cuenta de todo", dijo una de las víctimas.

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Un delincuente ingresó a robar a una casa en Paysandú y se tomó el tiempo de estar cuatro horas dentro de la vivienda, mientras los dueños dormían.

"Nos entraron el martes de madrugada, desde las 2:00 de la mañana hasta las 6:00, 6:35 creo, pero había empezado una semana antes. Encontramos un papel en la puerta del portón, y como medio en joda dijimos 'nos marcaron la casa'", contó la víctima a Subrayado.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa se ve al delincuente circular por la vivienda a cara descubierta.

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La familia víctima del robo sabe que vive cerca. Continúa libre.

"Nos dijeron que no podían hacer nada, vino Científica, sacó huellas, nos preguntaron todo lo que faltaba. En el momento tampoco nos dimos cuenta de todo, pero se llevó una botella de agua de la heladera, alcohol, la billetera de mi hija, ropa de valor que estaba colgada, la comida cerrada, mapple de huevo, la televisión", sostuvo la mujer.

"La persona vive acá atrás de casa y camina por acá, por adelante de nosotros", contó.

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