Delgado y Ripoll presentaron medidas para la inclusión de personas con discapacidad, en particular en la educación

Álvaro Delgado y Valeria Ripoll presentaron este jueves medidas para garantizar la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad , en particular en la educación .

Delgado dijo que un objetivo específico es “incluir a todos los niños con discapacidad, particularmente en el sistema educativo, a partir de la transición de un sistema perimido en el mundo que son las escuelas especiales. Necesitamos reestructurar esto para incluirlos a todos en el sistema educativo”.

En tercer lugar Delgado habló de la creación de un Call Center para recibir videollamadas, por ejemplo con lengua de señas para personas con discapacidad auditiva.

RIPOLL CONFERENCIA

El anuncio de Ripoll

La candidata a la Vicepresidencia se emocionó mientras hablaba Delgado y cuando tomó la palabra pidió disculpas: “seguramente mientras esté hablando haya cosas que no pueda contener. Hace 15 años que estoy en este tema, en esta organización muy silenciosa que tenemos las familias con estas situaciones”. Ripoll tiene un hijo adolescente con trastorno del espectro autista.

“Lo que me trajo a la política fue la lucha por las personas con discapacidad, para que puedan tener una mejor vida”, agregó.

Ripoll anunció entonces dos propuestas. “La primera y la más importante es que todas las personas con discapacidad van a estar en la educación todos los días”, dijo.

“Muchos niños, adolescentes y adultos con discapacidad hoy no forman parte del sistema educativo, o no puede seguir, están pocas horas o pocos días”, agregó.

“Que la inclusión no sea la decisión de un director o un docente, que sea un derecho, eso estamos proponiendo. Que puedan participar a la par de cualquier niño, adolescente o adulto”, precisó.

La segunda medida que propuso fue “crear la figura del asistente pedagógico, potenciar los facilitadores de autonomía, y que la capacitación a los docentes ya no va a ser voluntaria, incluir será una política de Estado, va a ser capacitación obligatoria y no podrán elegir entre incluir o no incluir”, finalizó.