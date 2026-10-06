La Justicia halló responsable y condenó a un adolescente de 17 años que, en setiembre, ingresó a robar al liceo 2 de Minas, con intención de robar dos computadoras portátiles.
Condenan a un adolescente que ingresó a robar computadoras a liceo en Minas: arresto domiciliario nocturno y trabajo comunitario
El adolescente de 17 años deberá asistir también a INAU para recibir medidas socioeducativas y será supervisado por Inisa durante ocho meses.
La Policía Científica trabajó en la escena y, tras las pericias, dieron con el responsable: el menor, que ahora fue condenado con arresto domiciliario nocturno y deberá cumplir una serie de medidas. Tendrá libertad asistida durante ocho meses.
Durante el mismo lapso, recibirá medidas socioeducativas en INAU, estará bajo supervisión de Inisa y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno (22:00 a 6:00).
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Además, deberá cumplir trabajos comunitarios por cuatro horas semanales durante dos meses.
La condena fue por hurto especialmente agravado y en grado de tentativa, informó la Policía de Lavalleja.
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