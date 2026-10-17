Condenado un hombre que estafó por 220.000 pesos a personas de 89 años con el cuento del tío

Un hombre de 45 años fue condenado por estafar a personas de 89 años con el cuento del tío. Les hizo pedir préstamos por 220.000 pesos.

Fue el 23 de setiembre, cuando las víctimas recibieron una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por abogado de su hija. Les dijo que la mujer había protagonizado un siniestro de tránsito y necesitaba dinero para evitar que continuara detenida.

Las víctimas pidieron préstamos por un total de 220.000 pesos y los depositaron en un local de cobranzas de La Floresta. Luego, recibieron nuevas solicitudes de dinero y ahí se percataron del engaño.

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El caso fue denunciado en la seccional 23ª de La Floresta y derivado ante el Área de Investigaciones de Atlántida. La indagatoria policial identificó al titular de la cuenta que recibió el dinero de los depósitos, un hombre de 45 años que tenía un antecedente penal de 2011, que fue detenido este viernes en Montevideo.

La Justicia lo condenó como autor de un delito de estafa a una pena de diez meses de libertad a prueba, que deberá cumplir con medidas de control y servicios comunitarios.