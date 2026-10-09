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SALTO

Con el cuento del tío del siniestro con una embarazada, delincuentes le robaron 23 mil dólares a una mujer

La mujer se percató de que era una estafa después de que pudo hablar con su hija. La Policía investiga el hecho.

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Estafaron a una mujer mediante el cuento del tío y le robaron 23 mil dólares.

Tres sujetos la llamaron telefónicamente y le dijeron que eran los abogados defensores de su hija y de su yerno, que habían participado en un siniestro fatal, donde una mujer embarazada había perdido la vida.

La situación causó nerviosismo y angustia en la anciana, a quien le dijeron que debía entregarles 17 mil dólares para la defensa ante los estrados judiciales. Le agregaron que concurrirían a su domicilio a levantar el dinero porque sus familiares estaban incomunicados en una comisaria.

cuento del tio: imputaron a una mujer que habia robado $513.000 y joyas mediante estafa; buscan a dos hombres
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Cuento del tío: imputaron a una mujer que había robado $513.000 y joyas mediante estafa; buscan a dos hombres

Fueron a la casa de la víctima y se llevaron esos 17 mil dólares en efectivo, alrededor de las 13:00 horas. Media hora después, volvieron y le solicitaron 6 mil dólares más.

Minutos después, la mujer pudo comunicarse con su hija y se percató que había sido estafada.

La Policía investiga esta estafa, que hasta el momento no tiene detenidos.

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