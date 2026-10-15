Colombiana que se dedicaba al otorgamiento de préstamos clandestinos "gota a gota" fue condenada en Artigas

Una mujer colombiana que se dedicaba al otorgamiento de préstamos clandestinos denominados "gota a gota" fue condenada por usura y asociación para delinquir en Artigas.

La extranjera había sido detenida el martes 13 en la ciudad de Artigas mientras ofrecía los préstamos. La Policía le incautó dinero y volantes que decían: “Crediprest te ayuda al instante. Todos los créditos son para pagos diarios. No se realizan clearing y se hacen efectivos al instante".

La mujer "se aprovechaba de la necesidad, ligereza o inexperiencia de comerciantes y familias de la zona", y aplicaba tasas de interés a los préstamos que "excedían ampliamente" los límites máximos permitidos por el Banco Central del Uruguay (BCU).

La investigación realizada por el Departamento de Delitos contra las Personas y la Propiedad de la Policía y la Fiscalía de Artigas de 1º turno tuvo como objetivo desarticular a las organizaciones delictivas dedicadas al otorgamiento de los préstamos clandestinos.

En proceso abreviado, la colombiana fue condenada como autora de un delito continuado de usura agravada en concurso formal con un delito de asociación para delinquir a una pena de 14 meses que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba, teniendo que fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar servicio comunitario por cuatro meses.