"Colaboramos nosotros mismos": testimonios de quienes durmieron en el Palacio Peñarol y espacio de la Escuela de Policía

Sobre las 8:30 horas de la mañana los usuarios comenzaron a levantarse y la policía trasladó a las personas que se resguardan en los centros 24 horas.

Un joven se mostró agradecido por "la oportunidad" para no pasar frío. "Nos trataron muy bien, comimos un estofadito calentito y después un vasito de leche con un pedacito de pan. Y la verdad que sin palabras con la gente y hay que agradecer eso", dijo. De día cuida coches en Punta Carretas. "Las noches anteriores me hice como un minirefugio y dentro de todo fue bastante tolerable".

"Me enseñaron a armar las camas y todo, colaboramos nosotros mismos", contó una mujer. "Calentitos, pusieron estufas, comimos lo mejor", dijo.

Usuarios del Polideportivo de la Escuela de Policía destacaron la apertura de estos espacios para pernoctar, comer e higienizarse.

Un hombre, que hace unos cuatro meses vive en la calle, contó que se quedó, se bañó, se alimentó y que en el día salió para hacer sus changas, con las que le da para comprar "la yerba y eso".

POLIDEPORTIVO TESTIMONIOS

Dos jóvenes fueron al Pasteur por temas de salud, y desde allí a una comisaría para pedir ayuda por la noche que se venía. Ella tiene asma. Así, fueron derivados al polideportivo de la Escuela de Policía. Por el día, están haciendo un proceso en un centro diurno para salir de las drogas y de la calle.

"Vengo saliendo de la pasta base, de la indigencia, estuve muy mal, aproximadamente hace tres meses, y hoy te puedo decir que puedo elegir esto antes de ir a consumir otra vez", dijo él. "Yo dejé las drogas hace tres meses y no la quiero tocar más", contó ella.

En el caso de él, va a un espacio en el que tiene atención psicológica y educadores. "Esos son los espacios que precisamos, y esto también para la noche", afirmó.

El polideportivo tiene su capacidad colmada cada noche. El subdirector nacional de Educación de la Policía, Jorge Lecuna, destacó el servicio que se está brindando y la colaboración de los estudiantes.

"Lo que hacemos es no dejar que ninguna persona que llegue hasta acá se vaya sin que tenga alimentación. Aunque no haya camas disponibles, se les da un lugar de resguardo y pueden pasar la noche, parte de la mañana, lo que sea", explicó.

"Estamos cumpliendo con las cuatro comidas diarias de todos los días, y asimismo tienen café caliente todo el tiempo, se les da otro tipo de alimentación fuera de las cuatro comidas para ambientarlos", agregó. "Las personas pueden venir e irse en cualquier momento, no están retenidas acá. Lo que sí les marcamos, como para ordenarnos en cuanto a la alimentación, que tengan como referencia los horarios de las comidas, para nosotros no solicitar ni tener comida disponible para gente que no venga".

SUBDIRECTOR ESCUELA POLICIA

La Escuela de Policía cuenta con 213 estudiantes que de forma rotatoria colaboran en la cobertura de los refugios en la escuela, en plaza de deportes número 2 y el Palacio Peñarol.

Además, en la puerta de los centros hay una ambulancia que realiza chequeos a quienes llegan.

Un móvil de la Dirección Nacional de Identificación Civil asistió al polideportivo de la Policía para realizar el trámite de renovación del documento para personas en situación de calle.