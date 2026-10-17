Choque y vuelco entre un taxi y un camión en la Unión; uno de los conductores no respetó un cartel de Pare

Un choque y vuelco se registró este sábado entre un taxi y un camión en la esquina de Gobernador Viana y Juan Jacobo Rousseau, en la Unión.

Testigos aseguran que el conductor del camión no respetó un cartel de Pare e intentó cruzar. En ese momento, fue impactado por el taxi.

Como consecuencia del choque, el camión terminó volcando, pero la peor parte se la llevaron los ocupantes del taxi. El chofer debió ser rescatado por Bomberos, mientras que la pasajera que viajaba en la parte trasera del vehículo se golpeó con la mampara de protección. Ambos fueron trasladados a centros de salud y se recuperan de las lesiones.

Los vecinos aseguran que se trata de una esquina peligrosa y que los siniestros de tránsito ocurren frecuentemente. "Sentimos como un bombazo", aseguró Sergio y contó a Subrayado que cuando salió encontró el camión volcado en la puerta de su casa. En tanto, Amalia, otra vecina de la zona, reclamó la colocación de semáforos en ese cruce. "Esta esquina es espantosa", afirmó.

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