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María de la Paz Echetto

Caso Moisés: abogada prepara recurso de casación tras condena de 12 años del Tribunal de Apelaciones

María de la Paz Echetto dijo a Subrayado que la condena de 12 años es un golpe muy duro para él y su familia, pero que amistades lo van a seguir apoyando.

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La abogada de Moisés Martínez prepara la presentación de un recurso de casación tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal de Apelaciones.

María de la Paz Echetto dijo a Subrayado que Moisés está en prisión y que la sentencia es un golpe muy duro para él y su familia, pero que cuenta con el apoyo de amistades que lo van a seguir dando todo.

"Sigue quedando como la sensación que se debe apostar fuertemente a la prevención y la atención a las situaciones de violencia basada en género y violencia a las infancias para evitar, como la propia sentencia reconoce y el Tribunal reconoce, que Carlos Martínez era un tirano doméstico que expuso al núcleo (...) a situaciones de violencia y abuso que podían ser calificados como torturas", señaló.

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno confirmó el pasado viernes, por unanimidad, la condena a 12 años de prisión para Moisés Martínez, el joven de 29 años que en mayo de 2025 mató a su padre a tiros, luego de varios años de maltrato y abusos.

El 8 de abril, la jueza penal María Noel Odriozola había dispuesto la condena de Martínez por un delito de homicidio especialmente agravado. El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores.

Tras esto, los abogados del joven, Rodrigo Rey y María de la Paz Echetto, presentaron un recurso de apelación, cuyo fallo de los magistrados Marcelo Malvar, Dolores Sánchez y Graciela Eustachio se conoció en las últimas horas.

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