Caso Moisés: abogada prepara recurso de casación tras condena de 12 años del Tribunal de Apelaciones

La abogada de Moisés Martínez prepara la presentación de un recurso de casación tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal de Apelaciones.

María de la Paz Echetto dijo a Subrayado que Moisés está en prisión y que la sentencia es un golpe muy duro para él y su familia, pero que cuenta con el apoyo de amistades que lo van a seguir dando todo.

"Sigue quedando como la sensación que se debe apostar fuertemente a la prevención y la atención a las situaciones de violencia basada en género y violencia a las infancias para evitar, como la propia sentencia reconoce y el Tribunal reconoce, que Carlos Martínez era un tirano doméstico que expuso al núcleo (...) a situaciones de violencia y abuso que podían ser calificados como torturas", señaló.

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno confirmó el pasado viernes, por unanimidad, la condena a 12 años de prisión para Moisés Martínez, el joven de 29 años que en mayo de 2025 mató a su padre a tiros, luego de varios años de maltrato y abusos.

El 8 de abril, la jueza penal María Noel Odriozola había dispuesto la condena de Martínez por un delito de homicidio especialmente agravado. El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores.

Tras esto, los abogados del joven, Rodrigo Rey y María de la Paz Echetto, presentaron un recurso de apelación, cuyo fallo de los magistrados Marcelo Malvar, Dolores Sánchez y Graciela Eustachio se conoció en las últimas horas.