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Homicidios en Canelones y Montevideo

Casi 10 años de cárcel para un homicida en Toledo; hay otra condenada y más detenidos por crímenes

Hay dos condenados y dos detenidos por un homicidio cometido en setiembre en Toledo. Además, un hombre fue detenido por otro crimen en Montevideo.

Cuatro detenidos por homicidio en Toledo y un arrestado por crimen en Sayago.

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La Justicia condenó a Guillermo “Pipo” Leites, un delincuente conocido en Toledo por el microtráfico de drogas, por el homicidio de un hombre de 31 años con antecedentes penales que fue atacado a tiros el pasado 21 de setiembre en esa ciudad canaria.

“Pipo” Leites, de 30 años, fue detenido el martes durante un allanamiento realizado en Montevideo. Ya tenía un antecedente de 2019 por homicidio, además de otros por rapiña y violencia doméstica. Ahora fue condenado a nueve años y diez meses de prisión por homicidio, rapiña y disparos.

Por este crimen, el Departamento de Homicidios de Canelones detuvo a otras tres personas: dos mujeres y un hombre, presuntamente involucrados en el asesinato.

detuvieron al principal sospechoso del homicidio de un hombre asesinado a tiros en un taller de motos en sayago
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Detuvieron al principal sospechoso del homicidio de un hombre asesinado a tiros en un taller de motos en Sayago

Una de las mujeres fue condenada por suministro de drogas a dos años y cuatro meses de prisión, mientras que los otros dos detenidos permanecen a disposición de Fiscalía este miércoles.

Durante los allanamientos, los policías incautaron 75 gramos de cocaína, 50 gramos de pasta base, 70 gramos de marihuana, billetes falsos por $8.600 y celulares.

Toledo se ubica en el suroeste del departamento de Canelones, casi en el límite con el noreste de Montevideo.

Homicidio en Sayago: un detenido

En otro caso, un hombre de 37 años fue detenido como principal sospechoso de haber matado a otro en un ataque a tiros ocurrido el 30 de junio dentro de un taller de motos en Sayago, Montevideo.

La víctima, de 33 años, fue acribillada luego de que delincuentes ingresaran al taller.

La investigación policial determinó que varias personas participaron de forma directa e indirecta en el homicidio. El autor de los disparos y su acompañante huyeron del lugar en moto, escondieron el vehículo y continuaron la fuga en un auto. La persona que colaboró con los delincuentes fue imputada por encubrimiento.

Este martes, efectivos de la Brigada de Delitos Automotores identificaron en Belvedere a los ocupantes de un vehículo que les llamó la atención. Durante el procedimiento, los sospechosos rompieron un celular cuando iban a ser detenidos.

El hombre que resultó ser el autor de los disparos dio un nombre falso y el sistema no detectó que tenía una requisitoria pendiente por el crimen. Sin embargo, investigadores Homicidios analizaron las cámaras de seguridad y lo reconocieron.

La Policía montó un operativo de vigilancia y logró detenerlo. El hombre permanece a disposición de la Fiscalía especializada.

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