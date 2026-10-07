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BARRIO CONCILIACIÓN

Bala perdida ingresó a la casa de un policía: "Un Dios aparte. La bala no impactó en ninguno de nosotros"

La pareja del efectivo policial dijo a Subrayado que "la Policía no tiene autoridad ninguna y esto viene de arriba". Además, manifestó temor e incertidumbre por lo ocurrido.

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Una bala perdida ingresó a una vivienda de un policía, ubicada en el barrio Conciliación, en el límite con Colón.

La familia tiene temor e incertidumbre por lo sucedido. "Estábamos en la parte de la cocina cuando sentimos un estallido. Vinimos a ver lo que pasaba y resulta que eran balas. Mi pareja salió afuera a verificar el lugar, no había nadie. Lo primero que acudió fue llamar al 911. Llegó el PADO, empezaron a revisar el lugar (...) y nos encontramos con que teníamos una bala dentro de la casa", relató Silvana, pareja del policía.

Estaban en el living y cuando fueron a la cocina escucharon el estruendo, ahí encontraron un proyectil en el living. La bala atravesó la ventana y pasó al lado del sillón donde, a esa hora, suele estar la familia mirando televisión.

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El tiroteo tuvo lugar a una cuadra de la casa del efectivo, sobre las 23.30 de este martes.

La mujer comentó que se escuchan balaceras frecuentemente. "Estaba el PADO afuera y escuchábamos rafagazos en pila, cerca, que mismos los policías nos pidieron que nos metiéramos para adentro porque se escuchaba muy cercano", agregó.

Silvana tiene dos hijos menores, uno epiléptico; en ese momento estaban con ella en la cocina, pero estos días habían estado a esa hora en el comedor. "Un Dios aparte. La bala no impactó en ninguno de nosotros", destacó.

La mujer aseguró que "la Policía no tiene autoridad ninguna y esto viene de arriba. Ellos no tienen autoridad con las cosas que están pasando".

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