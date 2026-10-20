Aumento de homicidios: desde "el ministro no existe" de Javier García, a "no hagamos un escándalo de esto" de Gustavo González

El aumento en la cantidad de homicidios (13,5% en lo que va del año) provocó la reacción del sistema político, con críticas al gobierno y al ministro del Interior Carlos Negro por parte de senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado, y una defensa desde el Frente Amplio.

El senador blanco Javier García cuestionó al gobierno por el aumento de los homicidios y señaló que el presidente Yamandú Orsi debe tomar una decisión sobre el ministro del Interior Carlos Negro:

“A estas altura, que la silla del ministro esté vacía y no haya política de seguridad, deja de ser una responsabilidad del ministro, es una responsabilidad del presidente de la República, y aquí hay que saber si el presidente opta por la interna del Frente Amplio por un tema ideológico, o es el presidente de todos los uruguayos y garantiza la seguridad de todos los uruguayos”, dijo García este martes en rueda de prensa tras la publicación oficial de las cifras de delitos de los primeros nueve meses del año.

“Son las peores cifras en mucho tiempo. Vamos rumbo a un año histórico en materia de aumento de homicidios. Son cifras muy graves, que hablan claramente, o confirman claramente que la silla del ministro está vacía. Absolutamente vacía. El gobierno no tiene rumbo en materia de seguridad, no hay política de seguridad y el ministro se ha dedicado a hacer anuncios pomposos pero tiene resultados espantosos, desastrozos”, apuntó el senador García, y ante la consulta de si Carlos Negro debe ser removido del cargo, respondió: “El ministro no existe, la silla está vacía, hay que ocuparla con un ministro que ejerza la autoridad”.

Pedro Bordaberry

El senador colorado Pedro Bordaberry también cuestionó al ministro Negro y dijo que con la seguridad el Frente Amplio “tiene un problema”.

“Recuerdan que interpelamos al ministro Negro en abril y ya le adelantábamos eso. Porque este mal resultado, es como en un partido de fútbol, si tu jugás mal tenés más oportunidades de que te vaya mal, y ya se venía jugando mal”, dijo Bordaberry.

“Si te tomás un año para hacer un plan de seguridad y recién lo presentás en abril del segundo año de gobierno, si prevés recursos para el año 2027, si aplicás un plan que ya fracasó, lo lógico es que te vaya mal”, agregó.

“Lo que tenemos que mirar es no solamente el número que es muy malo, sino lo que tenemos que mirar es qué se hizo, menos procedimientos policiales, menos acciones, evidentemente no es el camino que Uruguay tiene que seguir”, apuntó el senador, y sobre el presidente Orsi agregó: “El presidente es el que nombra al ministro. Creo que tiene que cambiar la orientación. Pero es un problema del Frente Amplio. El problema del Frente Amplio es que su orientación es esa. Su orientación es ver si achicamos el delito, más que defender al honesto”.

Desde el Frente Amplio se defiende la gestión

El senador socialista Gustavo González defendió la gestión del ministro del Interior y aseguró que no hay que hacer “un escándalo” con la situación de aumento de los homicidios.

“Es un tema que a todos nos preocupa pero yo creo que el Ministerio del Interior ha hecho cosas muy importante. El Ministerio del Interior ha golpeado duramente al narcotráfico últimamente, como nunca se ha pegado a familias de narcotraficantes, y eso los pone nerviosos obviamente y hay una lucha por territorios entre las pandillas, lo cual eleva la ferocidad de las batallas”, dijo González.

“Este problema es lamentablemente mundial, no nos alegra para nada, creo que se están haciendo encomiables esfuerzos y no se puede culpabilizar ni a un ministro ni a un gobierno por esta situación”, dijo el senador frenteamplista, y agregó: “No hagamos un escándalo de esto, seguimos dando la pelea. Hay que dar la pelea por las desigualdades porque el ejército de reserva del narcotráfico desgraciadamente es la extrema pobreza”.