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PLANTEO AL PRESIDENTE ORSI

Andrés Ojeda: "Hasta que no entendamos que estamos en guerra contra el narco y los tenemos que enfrentar, esto no va a cambiar"

El senador colorado Andrés Ojeda contó que en la reunión con Orsi le propuso que la Guardia Republicana tenga presencia 24 hora en algunos barrios, “y atrás entra el resto del Estado”.

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Andrés Ojeda en Arriba Gente, Canal 10. 

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda insistió con su propuesta de tener presencia policial las 24 horas en los barios más conflictivos de Montevideo, que asegura están “tomados por los narcos”, y cuestionó al ministro del Interior Carlos Negro por negar este extremo.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Ojeda contó que en la reunión mano a mano que tuvo con el presidente Yamandú Orsi en setiembre, le planteó la necesidad de instalar la Guardia Republicana 24 horas en esos barrios, para que luego, “atrás entre el resto del Estado”.

Ojeda fue consultado sobre su reunión con el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, esta semana, y la posibilidad de aplicar en Uruguay algo de lo que llevó adelante el gobierno de Bukele, cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

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Son 3.000

“Lo decía el ministro, tenemos menos de 3.000 personas identificadas vinculadas al narcotráfico.

Entonces, Uruguay tiene un sistema que tiene capacidad hoy de procesar a la gente vinculada al narcotráfico de forma masiva sin tener que entrar en ninguna hipótesis de violación de derechos humanos”, respondió Ojeda,

“Pero esto empieza por reconocer el problema. Si yo tengo que debatir con el ministro si hay barrios tomados (por el narco) o no, estamos en un lío. Porque barrios tomados, hay”, agregó el senador, y contó el planteo que le hizo al presidente Orsi hace un mes.

“En la reunión con Orsi le dejé por escrito una propuesta. El primer paso es retomar el control territorial. Usted ponga la Guardia Republicana 24 horas y atrás de la Republicana entra el resto del Estado. Obliga al grupo criminal a moverse o a enfrentarse con la Policía. Entonces, ya no es lo mismo, ya no gobierna todo lo que hace siendo narco ahí, empieza a tener un adversario en el Estado”, apuntó.

“Hasta que no entendamos que estamos en guerra contra el narco y los tenemos que enfrentar, esto no va a cambiar”, sentenció.

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