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AL NORESTE

Aluvión en Santiago deja al menos seis heridos, entre ellos un bebé, y calles inundadas de barro

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de 7 millones de habitantes.

France 24

France 24

Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de un municipio de Santiago de Chile y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron autoridades.

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de 7 millones de habitantes.

Arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaban rescatar sus autos, constató la AFP.

"Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes", informó el presidente José Antonio Kast en X.

Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, dijo a la prensa que se han reportado hasta el momento "seis lesionados", incluido "un menor de un año con una fractura".

La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias con tormentas eléctricas desde el martes. Es la zona del país que registra más precipitaciones.

"Esta lluvia era absolutamente inesperada (...), venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte", dijo a periodistas Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

Las inusuales lluvias se dan en medio de este fenómeno que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.

Según la ONU, este podría ser El Niño más fuerte desde hace medio siglo.

"El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro", dijo a la prensa Louis de Grange, ministro de Obras Públicas.

Los bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos, viviendas y en una universidad que quedó aislada.

En la zona se ubican varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.

El gobierno "está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados", dijo en una breve rueda de prensa el secretario de gobierno José Francisco Lagos.

FUENTE: AFP

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