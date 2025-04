Alejandro Sánchez: "Me preocupa mucho más, en todo caso, los políticos que se enriquecen a los políticos que tienen deudas"

Alejandro Sánchez. Foto: FocoUy

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado en conferencia de prensa sobre las viviendas no regularizadas de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo (cuatro casas que construyó en un terreno baldío de Pajas Blancas, en Montevideo) y la casa de veraneo del director de la OPP Rodrígo Arim (en el balneario Solís de Maldonado) que aún no tiene final de obra declarado, por lo que no paga el Impuesto de Primaria correspondiente.

“Caso cerrado”

Primero, ante la pregunta sobre el caso de Arim conocido el martes, Sánchez respondió: “Hoy el director de la OPP dio una conferencia de prensa a partir de una nota de prensa que refería a su vivienda de veraneo y las condiciones que tenía, donde creo que ha sido absolutamente claro que ha construido su vivienda en el marco de la normativa nacional, y como efectivamente tiene algunas dificultades con respecto a la construcción de la vivienda, todavía no ha cerrado su obra porque le resta por construir un conjunto de temas. Eso le pasa generalmente a muchos uruguayos que contratan una obra con el constructor y luego tienen discusiones. Pasa en la obra pública nacional en donde después hay debates, controversias, arbitrajes acerca de si hizo bien la empresa o si hizo mal y uno tiene que terminar de pagar efectivamente lo que está y lo que no, y en ese proceso está (Arim) y para mi es un caso cerrado, no tengo más comentario para hacer al respecto.

Medidas para regularizar Más adelante en la conferencia de prensa que ofreció el martes de noche tras reunirse con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, Sánchez fue consultado en general por los dos casos (Cairo y Arim) y se pensaban en el gobierno alguna modificación normativa para facilitar los proceso de regularización de viviendas. “Tenemos que separar las discusiones que se están teniendo sobre las particularidades de algunos de los integrantes del sistema político en general, con respecto a una política de promoción de regularización de las viviendas y las propiedades”, dijo Sánchez. “El departamento de Canelones es un ejemplo, no solo, Montevideo también lo es - ya que estamos en elecciones departamentales - pero en el departamento de Canelones, la Intendencia del Frente Amplio, llevó adelante un trabajo tenaz de regularización de muchas de las localidades donde tenían enormes dificultades de regularización y se hizo un trabajo muy fuerte desde las administraciones frenteamplistas para resolver ese problema, así que yo creo que obviamente eso muchas veces es engorroso, tiene dificultades y que seguramente requiera de alguna manera pensar en instrumentos no solo para el caso de la regularización de prioridades”, agregó Sánchez. Luego, el secretario de Presidencia se refirió a la forma y momento en que generalmente se regulariza una vivienda: “En Uruguay comúnmente la gente regulariza su propiedad cuando vende. Esta es una realidad, casi cultural del Uruguay, ¿no? Tu heredas una casa, tenés una casa y le hiciste una ventana pero no actualizaste los planos, entonces cuando vas a vender, si querés vender tu propiedad por medio del sistema bancario, tiene que estar absolutamente en regla, entonces muchas veces la gente regulariza su casa en ese momento. Bueno, creo que hay que trabajar esto mucho más para que sea más fácil. Pero creo que hay que alejarlo de las circunstancias y los debates políticos con respecto a eso”. Propuestas de campaña “Nosotros tenemos una propuesta integral que es más amplia y forma parte de algunos de los compromisos incluso de campaña electoral, lo anunciamos en Colonia (durante la campaña) donde dijimos desempapelar el Estado, porque muchas veces las regulaciones que son acumulativas generan una complejidad. Ya no lo veamos en el tema de la vivienda, veamos el tema de las pequeñas y medianas empresas. Si sos una empresa grande tenés un estudio jurídico que te lleva adelante los temas, si sos una Pyme tenés enormes dificultades. Y nosotros anunciamos esto en Colonia como parte de la promoción y desarrollo de las Pymes. Así que podríamos incorporar a este debate eso”, respondió Sánchez. Y agregó: “De todas maneras quiero decir que a mi me parece muy bien que cada integrante que tiene una responsabilidad de gobierno, por supuesto, como todo ciudadano tiene que tener responsabilidades ciudadanas, pero me parece que se está exacerbando en algunas medidas como de lo que estamos haciendo y me preocupa mucho más, en todo caso, los políticos que se enriquecen a los políticos que tienen deudas”.

