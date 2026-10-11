Adolescente recibió un impacto en una pierna y un roce de bala en el pecho; se encuentra internado

Un adolescente de 16 años fue baleado en la noche de este sábado en Horacio Areco y Juan Victorica, en la zona del barrio Ituzaingó.

Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) recibió la información del Centro de Comando Unificado de que en un centro asistencial ubicado en la avenida José Belloni y Camino Repetto, había ingresado un menor herido de arma de fuego.

El adolescente fue asistido por el médico de guardia y diagnosticado con roce de arma de fuego en el tórax y una herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo, con entrada y salida.

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Fue trasladado a otro centro de salud para continuar su asistencia; se encuentra estable.

El caso viene siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia y efectivos policiales.