Abogado del hijo menor de Maradona pidió penas de hasta 16 años de prisión para imputados por la muerte de su padre

El abogado del hijo menor de Diego Maradona pidió este martes penas de hasta 16 años de prisión para los principales imputados por el fallecimiento del astro, un castigo mayor al solicitado por la fiscalía.

Maradona murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020.

El exfutbolista cumplía una internación domiciliaria en Tigre, cerca de San Isidro, tras pasar por una cirugía por un hematoma en la cabeza.

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Siete profesionales de la salud están siendo juzgados por su muerte.

Durante la audiencia del juicio este martes, Mario Baudry, abogado de Diego Fernando, hijo menor de Maradona, pidió 16 años de prisión para dos de los médicos que participaron en la internación.

Se trata de Leopoldo Luque y la coordinadora médica de la internación Nancy Forlini. También pidió 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov y 12 años de cárcel para el psicólogo Carlos Díaz.

Igualmente, planteó una pena de cuatro años para un enfermero y su coordinador.

"Desde el primer momento Luque sabía exactamente lo que se avecinaba y trató de deslindar culpas (...) él sabía que Diego se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando", consideró Baudry en la audiencia.

La fiscalía pide penas entre cuatro y 12 años para seis de los imputados y la absolución de uno de ellos. Los alegatos del juicio concluirán el 22 de octubre, y luego el tribunal dictará sentencia en una fecha todavía por determinar.

"Es un homicidio"

Los implicados enfrentaban inicialmente la acusación por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

En su alegato, Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, una de los cinco hijos del astro, respaldó el pedido de cárcel de la fiscalía contra Luque, Forlini y Cosachov.

Pidió tres años para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni, y la absolución para el psicólogo Carlos Díaz.

"A Luque le reprochamos no haber hecho lo que su deber indicaba para ayudarlo (...) él sabía que su corazón estaba enfermo, que podía morir, y que su cuerpo se llenaba de agua", dijo el abogado.

Este es uno de los puntos clave del juicio ya que varios testigos expertos señalaron que Maradona tenía problemas cardíacos y que estos le provocaron edemas -acumulación de agua en los órganos- que no fueron atendidos.

A Cosachov la señalan como responsable de la trágica internación y cuestionan sus manejos.

"Decidió que el paciente fuera a una casa y no a un centro (médico), decidió quién lo acompañaba, decidió qué remedio no tomaba y decidió que el clínico no fuera", dijo Linfante.

Se trata de Pedro Di Spagna, para quien la fiscalía y tres querellas pidieron la absolución.

Entretanto, los abogados de los hijos de Maradona señalaron que la coordinadora Forlini no suministró el equipamiento necesario para posibles emergencias en el domicilio.

Además, tras la muerte del 'Diez', la imputada envió un mensaje a su equipo en el que señalaba que el fallecimiento era previsible.

"Para ella la muerte de Diego fue un desenlace esperable, para esta parte es un homicidio", dijo Linfante.

Las dos hijas mayores de Maradona, Dalma y Gianinna, reaccionaron en la sala con un suspiro de indignación tras el pedido de absolución del psicólogo Díaz.

Baudry y Linfante también pidieron investigar al exrepresentante de Maradona Matías Morla y a dos de sus empleados como posibles coautores de la muerte del 'Diez'.

También a la gerenta legal de la empresa de medicina privada, Mariana Flichman, por posible encubrimiento.

FUENTE: AFP