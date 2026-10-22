A City Torque le faltó un gol para remontar una serie histórica: perdió 3-2 en el global y quedó afuera de la Sudamericana

City Torque estuvo a un gol de llevar la serie a los penales y protagonizar una remontada histórica ante Atlético Mineiro. Ganó 2-0 este miércoles en el Estadio Centenario, pero no le alcanzó para revertir el 3-0 que había sufrido en la ida, en Belo Horizonte, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana por un global de 3-2.

El equipo uruguayo buscó la hazaña hasta el final y encontró los goles en los últimos minutos del partido. Kevin Silva abrió el marcador a los 89 minutos y Gary Kagelmacher amplió la diferencia a los 90+4, cuando la ilusión de remontar la serie estaba más viva que nunca.

La expulsión de Alan Franco a los 76 minutos condicionó al equipo brasileño en el tramo final y le dio a Torque una oportunidad para insistir en ataque. Silva aprovechó un error de la defensa rival y definió en el área chica para poner el 1-0. Después, un tiro de esquina terminó en un cabezazo de Kagelmacher que dejó al equipo uruguayo a un solo gol de forzar la definición por penales.

Seguí leyendo Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días por abandonar la concentración de Portugal

Los dirigidos por Marcelo Méndez atropellaron a su rival en el cierre, pero no consiguieron el tercer tanto que necesitaban para igualar el global. Atlético Mineiro resistió y avanzó a la final, en la que enfrentará a Boca Juniors en Barranquilla.

Pese a la eliminación, City Torque se despidió con la mejor actuación internacional de su historia. El equipo disputó 13 partidos en el torneo y ganó ocho, todos como local.

"Hicimos un gran torneo", dijo Méndez tras el partido. "Jugamos trece partidos, ganamos ocho, todos de local (...) siempre representando la idea futbolística que queremos. Eso no es poca cosa", agregó.

La eliminación dejó a Torque sin la posibilidad de alcanzar la final de la Copa Sudamericana, cuyo ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Con información de AFP.