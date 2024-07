"Nunca imaginé que arco y flecha me fueran a ayudar": arquería para rehabilitación de pacientes oncológicos

La técnica de arquería se adapta a cada paciente. Lo recomendado es comenzar con la práctica como mínimo después del año de operado.

Grisell fue operada tres veces, la última en 2020, y llegó al programa por recomendación de su fisiatra.

“Usamos una manga elástica en el brazo operado. Sigo con la manga y viniendo a Flechas de vida. Nunca me imaginé que este arco y la flecha me fueran a ayudar tanto. Y jamás me imaginé que me iba a gustar. Me encanta tirar flechas”, contó.

María Leticia hace 6 años que fue operada y hace uno que comenzó con la arquería.

“Para nosotras esta es la terapia adecuada”, afirmó. “Te lleva a estar conectada contigo misma”, aseguró.

Flechas de vida hasta el momento se financió con premios y rifas, pero para seguir creciendo se fundó la escuela solidaria, Arquería Montevideana. Es abierta para todo público y con el aporte de colaboración se ayuda al programa de rehabilitación.

Luego de estar en otros lugares, Flechas de vida logró un espacio en la Rural del Prado, gracias al apoyo de la Asociación Rural del Uruguay, con las comodidades para practicar el deporte. En ese lugar comenzó a funcionar la escuela Arquería Montevideana.

“Aliados solidarios, les llamamos”, dijo Castromán.

Tanto para flechas de vida como para Arqueria Montevideana se pueden inscribir en a través del 093 50 40 40. La información está en instagram @flechas-devida