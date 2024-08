"Me voy plena": Blanca Rodríguez se despidió de Subrayado después de más de 34 años al frente del noticiero

Blanca Rodríguez se despidió este viernes de Subrayado, después de más de 34 años en la conducción del noticiero de Canal 10.

Al comienzo, agradeció el afecto y el cariño recibido. "El lunes pasado les anuncié que esta era mi última semana al frente de la conducción de Subrayado Central. A partir de ese momento una verdadera catarata de afecto de ustedes me invadió. Mensajes de Whatsapp, mails, cartas, llamadas, saludos en la calle, recuerdos, fotos, imágenes de las distintas etapas de mi trabajo en el canal con un registro de las diferentes modas por las que pasé. Y por cierto me disculpo porque no he podido aún ponerme al día con las respuestas, y eso lo quiero agradecer, pero sobre todo las preciosas palabras que me hicieron llegar, que me han desbordado de emoción, un afecto que me ha abrumado y no sé cómo decirles el valor que tiene para mí irme de esta manera de este camino tan largo y tan lindo. Es que siendo que ustedes y yo siempre nos hemos entendido más allá de las palabras", expresó.

Y continuó: "El lunes agradecí a las autoridades del canal y a mis compañeras y compañeros todo lo que me han cuidado en estos años y también el respeto de las diferentes áreas del canal. Pero ustedes no saben lo pendientes que han estado de mí estos días mis compañeros, y es que yo tengo que decirles que Subrayado es mucho más que un bastión de noticias. Es un bastión de cariño, de solidaridad, de estar cuando hay que estar. Eso es imborrable, eso lo heredamos, lo mantenemos y sé que lo mantendrán y que seguirá. Es, me gusta decirlo, nuestra marca en el orillo y sigue entre nosotros sin que pese el tiempo o la distancia".

"Me voy plena, obviamente la tristeza es un sentimiento que nos invade cuando dejamos lugares en los que fuimos felices, pero hoy puede más la alegría por el cariño recibido y que nos refuerza para el viaje que empezara después de aquí", aseguró. "Cuando era muy joven me preocupaba que mis padres, esforzados inmigrantes, estuvieran orgullosos de mí. De adulta, ya más grande, siempre quise que mis hijos estuvieran orgullosos de mí. Ahora quiero decirles que me siento yo orgullosa del cariño que ustedes me regalan, que coseché en estos años". "Y como siempre pienso que hay gente que ya ha dicho las mejores cosas antes, me despido, brevemente, con unos versos que por estos días algunas personas me regalaron, me recordaron y quiero compartir con ustedes. Fragmentados con toda la licencia poética que sé que el autor a quien conocí, a quien entrevisté y quise me hubiera permitido. Antes de irme, quiero con cada uno de ustedes. Hacer este trato" y leyó un fragmento de Mario Benedetti "usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo". Hasta siempre", finalizó.