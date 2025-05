Lacalle Herrera dijo que la Coalición debe ser "un acuerdo electoral" y partidos tienen que mantener "individualidad"

"Elegir en materia departamental y local es bastante más fácil que cuando se elige en lo nacional, porque los elementos a tener en cuenta no son la política exterior, la deuda externa, la guerra de Ucrania, el Mercosur. Esto es bien simple, es calidad de vida, la ciudad está limpia o sucia, el transporte es bueno o no, hay buena iluminación o no, las veredas, el pavimento", afirmó. A su juicio, "lo municipal tiene que estar desprovisto de todo lo que sea otra 'contaminación' de valores". "Es gestión municipal que la vemos todas las mañanas cuando salimos de nuestras casas", enfatizó.