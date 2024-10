"Hoy está internalizada la coalición", dijo el candidato Álvaro Delgado sobre la campaña hacia el balotaje

Afirmó que el balotaje de 2019 “es muy diferente a este” y que “Lacalle Pou tuvo que construir la coalición después de octubre”. También se refirió a que en ese momento no sabían si duraría la alianza y que hubo partidos de la coalición que tuvieron que votar un candidato que no era del suyo, pero que “hoy está internalizada la coalición”.

"Hoy le preguntás a cualquier votante del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido Nacional, también de Eduardo Lust con el Partido Constitucional Ambientalista, a quién vota, y votan directamente al más votado, en este caso el del Partido Nacional, nos votan a nosotros para el balotaje. Eso está internalizado. No hay esa resistencia que podía haber de adaptación", explicó.

También se refirió a las expresiones del senador electo Andrés Ojeda, sobre que el Partido Colorado es "desnivelante" para el balotaje y respondió que todos son importantes: "obviamente cada ponderación de votos te determina la incidencia, pero todos van a participar del próximo gobierno".

"Yo me imagino a toda la coalición gobernando, con ponderaciones diferentes, pero independientemente del caudal de votos que tuvo ayer", remarcó.

Luego afirmó sentirse preparado para ser un "articulador" y que esto es un rasgo necesario en un gobernante.

"¿A quién le vas a encargar que maneje el timón del Uruguay? En los momentos lindos y en los otros y ahí yo creo que le vamos a dar a la gente tranquilidad, certezas", dijo.

El candidato también se refirió al resultado electoral para las cámaras de Senadores y Diputados y aseguró que "esta experiencia de que nadie tiene mayoría parlamentaria nos obliga a generar acuerdos". Lo tomó como un mensaje de que "se acabaron las manos de yeso, se acabó el Nacional-Peñarol, pensemos en hacer acuerdos, pensemos en Uruguay, y yo la verdad me siento preparado para ir a buscar esos encuentros que necesitás cuando hay que votar determinadas leyes que puedan ser determinantes para seguir avanzando".

La Corte Electoral organizará el debate presidencial en la previa del balotaje, ante lo que Delgado dijo que pensaba en debatir antes de las elecciones de octubre.

"Hubo varias instancias donde los candidatos fuimos a exponer nuestras propuestas. Yo no discuto las estrategias, pero obviamente el candidato del Frente Amplio decidió no ir, un tema estratégico, no la discuto. Yo creo que es una lástima, porque hubiera sido una buena instancia para darle calidad a la democracia, para que la gente se informe", afirmó.