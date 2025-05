Cosse sobre departamentales: "Tenemos un panorama general bien distinto, porque el gobierno nacional es del FA"

"Tenemos un panorama general bien distinto, porque el gobierno nacional es un gobierno del Frente Amplio , es un marco general diferente, que la verdad me llena de esperanza. No es lo mismo asumir una responsabilidad por un departamento en un caso que en otro", dijo al retirarse.

También contó que sintió nervios en la noche anterior, a pesar de ya no ser candidata. "Ayer me comuniqué con todas y todos los candidatos por el Frente Amplio del Uruguay. Con todas y todos los candidatos a los municipios de Montevideo y quiero aprovechar la oportunidad para mandarles un gran abrazo a todas y todos los candidatos del interior. No solo los del Frente Amplio", señaló y destacó el rol de la democracia.