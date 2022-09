Comisión del Senado aprobó derogar adicional del Fondo de Solidaridad y sustituirán el recurso

“Era condición imprescindible que no fuera la Universidad la que pagara la caída de ese impuesto. Se hace cargo una vez más las rentas generales. Hay un presupuesto con incrementos en áreas estratégicas, que no aumenta impuestos y en este caso rebaja un impuesto, la mitad para este período y la mitad para el que viene”, indicó.

Gandini dijo que también fue unánime la votación por otros 160 millones de pesos para la Universidad “destinados a más horas docentes y expansión al interior, 12 millones de pesos para la UTEC y el recurso destinado a Deportes”.

El senador también destacó las mejoras en sectores como salarios policiales y militares, y en ciencia y tecnología.

“Lo que hizo el Senado fue hacer algunos cambios para no tocar algunos organismos de los cuales Diputados sacó dinero para ciencia y tecnología, y sale de otros lados. Pero además incorporamos otros recursos, agregando un monto también importante”, explicó Gandini y dijo que se evitó que las reasignaciones tocaran Colonización, LATU e INAC. “Estamos en unos 1.300 o 1.400 millones de pesos más. Le diría que si sumamos todo, entre diputados y senadores agregaron cerca de 40 millones de dólares pero que no son aumento del gasto porque sacamos de lugares donde no se iba a usar o no era prioritario y adjudicamos a otros”, agregó en relación al 2023.

En 2024 está previsto también sumar 100 millones de pesos para el deporte, que se distribuirá entre la Secretaría del Deporte y el Comité Olímpico.

El texto general de la Rendición de Cuentas será votado el lunes en el Plenario de la Cámara de Senadores y luego se analizarán los artículos por separado.