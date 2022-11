"Van a ver al Godín de hoy, con otras circunstancias y otras características"

El capitán de la Selección Uruguaya Diego G o dín habló este miércoles en rueda de prensa un día antes del debut ante Corea del Sur y consultado sobre su estado físico y futbolístico aseguró que se pudo recuperar y que en la cancha se verá su versión actual y no la de hace años atrás.

“Obviamente que me pude recuperar y volver a entrenar y competir con normalidad, y van a ver al Godín de hoy, obviamente no van a ver al Godín de 20 años, es el Godín de hoy, con otras circunstancias, otras características, intentando siempre dar el máximo por mi equipo, entregándome en cuerpo y alma, en cada momento, en las prácticas, en los partidos. Me entregaré al máximo y estoy preparado”, respondió.