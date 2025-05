Van diez fallecidos en incendios en mayo y Bomberos da recomendaciones para calefaccionarse de forma segura

Consultada sobre las precauciones que se deben tener en cuenta al momento de calefaccionar las viviendas, la vocera de Bomberos recomendó siempre tener ventilado el hogar con una entrada que renueve el aire interior, no dormir con artefactos de calefacción encendidos, no utilizarlos para secar ropa, mantener una distancia de seguridad de un metro y medio con los materiales combustibles (sillones, cortinas, alfombras), y no usarlos si están en mal estado.

En el caso de uso de calientacamas, Barboza aconsejó desconectarlo del tomacorriente al acostarse para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo por fallas en el interruptor de encendido y apagado, y no dormir con él en funcionamiento.

PREVENCION INCENDIOS UNO

La vocera de Bomberos también explicó el mantenimiento que se le debe dar a los calefones para evitar explosiones o fallas en el artefacto. Por ejemplo, la válvula de seguridad, que se coloca en la colilla de agua fría, libera la presión en caso de que fallen todos los demás elementos de seguridad. La válvula se debería cambiar cada dos años y cada cuatro años los otros elementos de seguridad, recomendó.