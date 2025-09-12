Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze

Foto: Subrayado, archivo. Rambla de Juan Lacaze, en Colonia.

Una mujer y su hijo vivían desde hace dos meses con el cuerpo de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze, Colonia, informaron fuentes de la policía local a Subrayado. Los investigadores presumen que lo hacían para seguir cobrando la pensión de la víctima.

La Policía llegó a la vivienda este jueves luego de que una persona llamara al 911 para informar de la situación. Los efectivos observaron que el cadáver estaba en un estado de descomposición avanzada.

Del procedimiento participaron policías de la seccional 8ª de Juan Lacaze y de Policía Científica. La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones y de la Fiscalía de Rosario.

Noticia en desarrollo.

