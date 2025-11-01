RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente de tránsito

Una moto y un ómnibus chocaron esta mañana en el Centro de Montevideo

En el ómnibus viajaban el chofer y pasajeros que resultaron sin lesiones, al igual que el motociclista.

accidente 18 de julio

El accidente ocurrió esta mañana en Acevedo Díaz y 18 de julio, cuando el ocupante de una moto cruzó desde Acevedo Díaz hacia la avenida, donde fue impactado por un ómnibus de Cutcsa.

Según dijeron testigos, la moto cruzó hacia 18 de julio con luz roja.

auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad choco a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
video
policiales

MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
AL PARLAMENTO

MTOP presentó proyecto con cambios a la preferencia de paso de los vehículos y la circulación en el tránsito
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre

