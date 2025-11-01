El accidente ocurrió esta mañana en Acevedo Díaz y 18 de julio, cuando el ocupante de una moto cruzó desde Acevedo Díaz hacia la avenida, donde fue impactado por un ómnibus de Cutcsa.
Una moto y un ómnibus chocaron esta mañana en el Centro de Montevideo
En el ómnibus viajaban el chofer y pasajeros que resultaron sin lesiones, al igual que el motociclista.
Según dijeron testigos, la moto cruzó hacia 18 de julio con luz roja.
