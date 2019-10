Un motociclista fue asesinado de varios balazos en Sayago

La víctima estaba boca abajo y el vehículo encima. El hombre presentaba un balazo en la cabeza y algunos más en otras partes del cuerpo.

No llevaba documentos por lo que la Policía aún no pudo identificar a la persona asesinada.

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años. Iba en una moto Yumbo Daccar de color negro.

En la escena, Científica recogió cuatro vainas calibre 32. La principal hipótesis de la Policía indica que al hombre le dispararon cuando iba circulando en la moto.

Lo que no se puede determinar es si fue víctima o no de una rapiña, ya que no se sabe sino llevaba billetera o se la llevaron los autores del ataque.

El caso está en manos de los detectives de la Zona III de Montevideo quienes esperan la identificación vía huellas dactilares de la víctima para poder avanzar en la investigación.

También buscan cámaras de la zona para reconstruir lo sucedido.