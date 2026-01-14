Una persona fue herida de arma blanca en el cuello y se encuentra internada en estado grave. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en las calles Basilio Araújo y Santiago Sierra, en la zona del Cerrito.
Un hombre se encuentra grave tras ser encontrado con una herida de arma blanca en el cuello; Policía investiga
El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en las calles Basilio Araújo y Santiago Sierra, en la zona del Cerrito.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que la Policía recibió un llamado que daba cuenta de una persona herida por una trincheta. El lesionado fue derivado a la policlínica de Capitán Tula y posteriormente al Hospital Pasteur.
Policía Científica investiga el caso.
