Lavalleja

Un hombre fallecido y dos acompañantes heridas tras accidente en ruta 8, cerca de Villa Serrana

El accidente ocurrió en el kilómetro 146 de ruta 8, en Lavalleja, cerca de Villa Serrana. El hombre que conducía el auto falleció en el lugar tras despistar y chocar contra una alcantarilla.

Foto: Policía Caminera.

Un accidente fatal se registró este miércoles 31 de diciembre en el kilómetro 146 de ruta 8, en el departamento de Lavalleja, cerca de Villa Serrana.

Según informa Policía Caminera, un auto que circulaba de sur a norte (ver foto), despistó y chocó contra una alcantarilla de concreto ubicada al costado de la ruta.

“Su conductor, un hombre mayor de edad, resultó fallecido en el lugar y sus dos acompañantes una mujer mayor y una menor resultaron lesionadas siendo derivadas al Hospital de Minas”, detalla Caminera.

La ruta no fue cortada y el tránsito en la zona es normal.

