Un accidente fatal se registró este miércoles 31 de diciembre en el kilómetro 146 de ruta 8, en el departamento de Lavalleja, cerca de Villa Serrana.
Un hombre fallecido y dos acompañantes heridas tras accidente en ruta 8, cerca de Villa Serrana
El accidente ocurrió en el kilómetro 146 de ruta 8, en Lavalleja, cerca de Villa Serrana. El hombre que conducía el auto falleció en el lugar tras despistar y chocar contra una alcantarilla.
Según informa Policía Caminera, un auto que circulaba de sur a norte (ver foto), despistó y chocó contra una alcantarilla de concreto ubicada al costado de la ruta.
“Su conductor, un hombre mayor de edad, resultó fallecido en el lugar y sus dos acompañantes una mujer mayor y una menor resultaron lesionadas siendo derivadas al Hospital de Minas”, detalla Caminera.
Seguí leyendo
Homicidio en Quebracho: condenaron al hombre de 61 años que mató a otro de 49 en plena vía pública
La ruta no fue cortada y el tránsito en la zona es normal.
Temas de la nota
Lo más visto
LOTERÍAS Y QUINIELAS
Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
Quedó filmado
"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
EN LA LOCALIDAD DE PAMPA
Dejá tu comentario