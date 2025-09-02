Un fallecido y dos lesionados de gravedad tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8

Un fallecido y dos personas con lesiones de gravedad es el resultado de un choque entre un ómnibus , una camioneta y dos camiones pequeños en ruta 8 , departamento de Lavalleja.

Según informa Policía Caminera, el accidente múltiple ocurrió a las 06:20 de este martes en el kilómetro 139 de ruta 8.

De acuerdo al informe de Caminera, la camioneta que circulaba de norte a sur embiste de atrás a un vehículo utilitario (camión de porte pequeño) que se encontraba detenido sobre la banquina auxiliando a otro de similares características con una falla mecánica.

El informe indica que por el impacto, uno de los camiones vuelca y la camioneta es desplazada hacia la ruta, chocando contra el ómnibus que circulaba en sentido contrario, hacia el norte.

“No se registran lesionados en el ómnibus”, asegura Caminera, mientras que “el conductor de la camioneta resulta politraumatizado grave”, y “los dos conductores de los vehículos estacionados resultan ambos con lesiones de entidad”.

Poco después fallece el conductor de la camioneta cuando era atendido por médicos en un centro de salud de Minas, agrega Caminera.

La ruta está totalmente cortada.