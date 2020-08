Trabajadores con atrasos en seguro de paro cobrarán la segunda quincena de setiembre

Ruíz expresó “enorme preocupación (...) por la situación en la que encuentran miles de trabajadores a quienes se les agotó el seguro de paro. Hace más de un mes que miles de trabajadores (en algunos casos desde el mes de junio), no cobran el subsidio por desempleo esperando la aprobación de las prórrogas por parte del Ministerio de Trabajo”.

“Las empresas tienen que presentar ante el MTSS las solicitudes de prórrogas y hasta que este no se las comunica al BPS, no se pueden procesar. Esta situación de atraso no es responsabilidad de BPS”, afirmó el representante de los trabajadores.

García Zeballos reconoció atrasos en el procesamiento de unas 2.500 solicitudes. Dijo que mientras en todo 2019 hubo unos 600 pedidos de prórroga al seguro de paro, este año, hasta agosto, ya son más de 4.500 las solicitudes de ampliación del subsidio. Solo en julio, los pedidos de prórroga abarcaron a unas 1.800 empresas.

El director de Seguridad Social aseguró que los trabajadores que sufrieron retrasos en los pagos del seguro, cobrarán en la segunda quincena de setiembre.