Tabaré Vázquez en las honras fúnebres del militante comunista Eduardo Bleier

En el acto se hizo presente el presidente Tabaré Vázquez.

bleier

Lo anunció su hijo, Gerardo Bleier, quien fue entrevistado el último jueves por "La Mañana en casa", de Canal 10.

El periodista habló de los días previos a conocerse la identidad de los restos humanos hallados por el equipo de antropología de Presidencia. "Fueron los más difíciles de mi vida".

Gerardo Bleier fue militante de la UJC en su juventud y luego trabajó como periodista en varios medios como La República y Posdata, entre otros.

Es uno de los cuatro hijo del exsecretario de Finanzas y luego de propaganda del Partido Comunista- que fue detenido a fines de octubre de 1975 y cuya muerte ocurrió, se cree, a principios de julio de 1976.

Bleier hijo contó que estaba preparado espiritualmente para el reconocimiento. "Había altas probabilidades que fuera él", comentó.

Pese a ello fue conmovedor saber que estaba enterrado a pocos metros de los lugares en los que él mismo estuvo durante las distintas búsquedas en el Batallón 13.

Habló de cómo impactó la noticia en su familia, en especial cuando vuelven a emerger situaciones del pasado-

"Yo perdono a los que políticamente no hicieron todo lo que había que hacer para encontrar antes los restos. No perdono a los responsables, es decir, no perdono al fascismo", señalo.

De todos modos dijo que se trata de un momento de "sanación" en el que no debe haber lugar para rencores.

En declaraciones a El País, Bleier explicó este sentimiento: "Hoy es una jornada de alegría, de sanación, conmovedora y profunda, pero de sanación. Soy un demócrata, creo en el debate democrático, pero no creo en la aplicación de la violencia física por parte del Estado para resolver problemas políticos".

Y agregó: "Como intelectual, siempre tuve claro que una victoria sobre el fascismo era que yo fuese feliz y sano".

En lo personal, narró el momento en el que tuvo que informar de los hechos por videoconferencia a dos de sus hijos que viven en Suecia. Con él se encontraba otra de sus hijas. "El momento quedará en mi alma para siempre", dijo Bleier.

Todo lo relacionado con su padre le removió recuerdos. Por ejemplo, el último encuentro con su padre en un bar de la calle Rivera y Requena, la ·charla más profunda" que jamás tuvo con alguien.

Tenía 14 años y acababa de ser detenido por integrar la Unión de Juventudes Comunista.

En la víspera, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percibale, advirtió que el caso cambiará de carátula, de desaparición a homicidio, lo que implicará el llamado a declarar de varios militares.

En 1975, la dictadura había lanzado la Operación Morgan para detener opositores al régimen, en especial del Partido Comunista. Ya derrotada al guerrilla, se dedicaron a reprimir los posibles focos de disidencia.

Respecto a los restos de desaparecidos, hasta el momento se han resuelto apeas cinco casos.

En 2005 se localizaron en el Batallón 13 -ubicado en Camino Casavalle y avenida de las Instrucciones- los restos del militante comunista Fernando Miranda.

En 2006 se halló los restos de Ubagesner Chávez Sosa, mientras que en 2011 se hallaron los del maestro y periodista Julio Castro.

En 2012 se halló al militante comunista Ricardo Blanco.

A esto se suma que en 2002 se pudo identificar los restos de Roberto Gomensoro, desaparecido en marzo de 1973, gracias a una prueba de ADN de su cráneo que el forense Emilio Enrique Laca Lanza, se había guardado.

Nilo Patiño, del grupo de Familiares de Desaparecidos, dijo que ahora es necesario hacer justicia e identificar a los culpables.