Sospechoso de violar a una adolescente en el Prado tiene prohibición de acercamiento mientras esperan pericias

La Justicia dispuso que el sospechoso de haber violado a una adolescente en el Prado el domingo, un hombre de 43 años, tenga prohibición de acercamiento y de comunicación con la denunciante.

El hombre estaba detenido pero el plazo legal de 48 horas para permanecer en esa calidad se vencía, por lo que las autoridades han dispuesto dejar en libertad al sospechoso, con medidas, informó la Fiscalía.

La fiscal a cargo de la investigación es la de Delitos Sexuales de 5° turno, Verónica Bujarín. "Aún no existe una formalización en este caso, hay que esperar reunir los elementos objetivos que permitan atribuir o no responsabilidad a esta persona", señala el mensaje oficial.

El sospechoso, que aún no está imputado, fue citado para el lunes pasado pero no se presentó, por lo que la Justicia dispuso su arresto. La detención fue el martes en la misma zona de donde presuntamente ocurrieron los hechos.

La adolescente denunció haber sido violada por un hombre que la amenazó con un arma y la robó, a las nueve de la noche del domingo, en inmediaciones de la zona del lago.

Ella se encontraba junto a un adolescente de 15 años cuando fueron sorprendidos por un el hombre, agregaron en su relato.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía intervino para dar apoyo y contención a la adolescente, que fue trasladada a una mutualista para recibir atención médica.