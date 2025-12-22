La Justicia condenó a entre 13 y 15 años de prisión para los 9 imputados por el caso Roslik.
Sentencia de entre 13 y 15 años para los nueve imputados en el caso Roslik
Para la Justicia, las víctimas fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertad agravadas y a torturas (incluyendo plantones, submarino y picana eléctrica), actos que constituyeron "graves violaciones de los derechos humanos".
El fiscal del caso, Ricardo Perciballe, apeló a la resolución del juez, Claudio de León, de que los condenados no cumplan prisión efectiva por el momento.
La sentencia es para Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez.
"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Para la Justicia, las víctimas fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertad agravadas y a torturas (incluyendo plantones, submarino y picana eléctrica), actos que constituyeron "graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado y que jamás pudo ser transgredido", dijo el juez.
El juicio fue por el secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier, entre los que estaban dos menores de 16 y 17 años, y el médico Vladimir Roslik, que murió en el Batallón 9 de Fray Bentos. Los hechos datan de 1980 y 1984, dos operativos de los militares.
En desarrollo.
