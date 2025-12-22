Sentencia de entre 13 y 15 años para los nueve imputados en el caso Roslik

La Justicia condenó a entre 13 y 15 años de prisión para los 9 imputados por el caso Roslik .

El fiscal del caso, Ricardo Perciballe, apeló a la resolución del juez, Claudio de León, de que los condenados no cumplan prisión efectiva por el momento.

Para la Justicia, las víctimas fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertad agravadas y a torturas (incluyendo plantones, submarino y picana eléctrica), actos que constituyeron "graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado y que jamás pudo ser transgredido", dijo el juez.

El juicio fue por el secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier, entre los que estaban dos menores de 16 y 17 años, y el médico Vladimir Roslik, que murió en el Batallón 9 de Fray Bentos. Los hechos datan de 1980 y 1984, dos operativos de los militares.

En desarrollo.