Senadores blancos dispuestos a analizar pedido de Manini de reinstalar la ley de Caducidad

El líder de Cabildo Abierto y ex candidato presidencial hizo este planteo ante nuevos fallos de la Justicia que terminaron con militares retirados procesados por delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985).

Penadés dijo que por ahora el Partido Nacional “no ha recibido pedido formal” de Manini para analizar una eventual derogación de la ley interpretativa que en los hechos derogó la ley de Caducidad.

“Es una situación compleja desde el punto de vista jurídico. No se nos escapa la sensibilidad que el tema de los derechos humano despierta en parte de la población, así como el derecho de los familiares de desaparecidos a conocer el destino de los mismos”, dijo Penadés.

“Lo vamos a analizar y vamos a pensar en las eventuales salidas. Y sin lugar a dudas trabajaremos sobre la misma senda”, agregó el senador herrerista.

“La Suprema Corte de Justicia declaró que los episodios vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad porque en ese entonces no estaban vigentes los tratados correspondientes y en Uruguay la ley no es retroactiva”, destacó.

Consultado acerca de si hay margen para llevar adelante el planteo del ex comandante del Ejército, Penadés respondió: “Margen siempre hay. Desde el punto de vista político lo tenemos que calibrar”.

El legislador blanco destacó que estos temas refieren “a episodios que enlutaron al país pero que sucedieron hace mucho tiempo atrás”.