Seguidores del intendente de Colonia convocan a una movilización a las 20 horas

Para empezar Moreira fue citado para presentarse este martes a las 11 horas ante la fiscal Eliana Travers, a raíz de los audios que se divulgaron el viernes último y que desembocaron en un escándalo político.

Este lunes, la Lista 904 de Colonia realizará una conferencia de prensa en la que anunciará su apoyo al jefe comuna. También convoca a una movilización a las 20 horas frente a la explanada de la Intendencia.

El secretario general de la Intendencia, Guillermo Rodríguez, resumió el sentimiento de los seguidores de Moreira: "lo que pasó es una de las injusticias más grandes".

En declaraciones a El Eco, señaló: "ninguno de nosotros sería nada sin Carlos Moreira. El dolor que sentimos es profundo. Nos tocan el culo, pero nos ponen peligrosos, porque nos hacen sentir más convocantes".

"Si algo nos caracteriza es ser bien guapitos", comentó el número dos del municipio.

Rodríguez dijo que "el tema no termina acá" y ni siquiera cuando salga electo diputado el hombre elegido por Moreira para ir al parlamento por el departamento de Colonia.

El secretario general se refiere a Mario Colman, a quien Moreira prefirió por sobre el exdirector municipal de Turismo Andrés Sobrero.

"Cuando Marito (Colman) le gane a toda esta manga de atorrantes y sinvergüenzas, esta historia no termina acá, empieza el domingo cuando Marito sea diputado y vamos a tomar toda las acciones necesarias para demostrarles la canallada que han hecho", advirtió Guillermo Rodríguez en una charla con militantes.

El video fue publicado este lunes por El Eco, y muestra el estado de ánimo en el sistema político coloniense.

Este hecho político desató una guerra dentro del municìpio, ya que Sobrero consideraba haber sido desplazado de sus legítimos derechos por segunda vez.

Un hecho subalterno, pero que se transformó en protagonista, es que Sobrero es la actual pareja de la mujer que se escucha en el audio dialogando con el intendente Moreira.

La mujer, de 43 años, fue identificada por la prensa como María José García.

Para la Lista 904 no hay dudas que ella y su pareja, Sobrero, fueron los divulgadores de los audios.

Los ediles de este sector preparan una declaración de "persona non grata" para ambos.

¿Quién es María José García? Es una militante de primera línea del Partido Nacional. Fue edil, esposa de otro exlider político departamental, pareja del intendente Moreira hasta setiembre de 2018 y ahora de uno de sus principales disidentes.

Los audios del escándalo muestran la confianza la confianza que Moreira tenía con ella, y por qué el caudillo hablaba en términos sexuales de una eventual pasantía.

Sobrero habló con el diario El Observador y niega haber sido el hombre que divulgó los audios.

"No se de dónde partieron los audios; se expedirá la justicia", dijo Sobrero ante la consulta. "Me han involucrado en algo que no tengo nada que ver, más allá de que soy el compañero de la persona que supuestamente dice el intendente Moreira que sería la del audio".

Sobrero reconoce que su relación con el intendente se deterioró a partir de la designación de Colman para la diputación.

Dijo que "se manejó mal" y que debieron haber hablado con él antes. "Yo iba consultando mucho y él (por Moreira) la iba dejando pasar y pasar".

El exdirector de Turismo dijo que no tomó ninguna represalia contra la medida. Simplemente decidió trabajar con el postulante a la diputación de otro sector blanco, el que encabeza Ricardo Planchon, que apoya a Lacalle Pou en lo nacional, la lista 12404.

Sobrero dijo no saber si los audios partieron de su pareja o no. Sin embargo, dijo: "la defiendo. En setiembre del año pasado ella dejó de salir con Moreira. No quería ser tomada como una mujer más, sino como una pareja de verdad, y le pidió no seguir".

de acuerdo a su versión, la mujer dejó de ir a las reuniones en las que se encontraba el intendente, porque éste le insistía con la continuidad de la relación.

Sobrero contó que María José García "es militante" y sigue su línea en la nueva lista a la diputación.

Veremos si el audio es de ella o no. No nos podemos apresurar".

María José Garcia es edila desde 2015. Fue elegida por la Lista 2 "Colonia en Buenas Manos" y su mandato termina en 2020.

Estuvo casada y tuvo un hijo con el fallecido exintendente Oscar Cáceres, líder de la Lista 2. Había contraído nupcias en 2008.

El líder político tenía 80 años cuando falleció a fines de 2016.

Para entonces la relación entre ellos había terminado en malos términos, Cáceres la había denunciado por violencia tras un incidente en el que terminó cortado en los brazos y en la cara, un hecho grave considerando que él era diabético.

La mujer tenía una orden de alejamiento de Cáceres .

Según El Eco, la restricción tenía efectos secundarios paradójicos: le impedían a García ejercer sus funciones como edil ya que no podía violar el espacio de 150 metros de alejamiento de la vivienda de Cáceres, y la casa del exintendente era vecina a la Junta Departamental.