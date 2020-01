Sectores del FA le pedirán a Martínez que sea el tercer candidato en Montevideo

Según informó El País este miércoles de tarde y confirmó Subrayado, la posible candidatura del ex intendente de Montevideo y ex candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio podría darse en lugar de las de Pablo Ferreri y Álvaro García.

Fuentes políticas consultadas por Subrayado indicaron que entre los sectores y dirigentes que apoyan a Ferreri y a García no hay un acuerdo unánime por ninguno de los dos.

Ante esta situación hubo contactos telefónicos en las última horas entre Ferreri, García, Enrique Rubio, Fernando Nopitsch, Cristina Lustemberg y dirigentes socialistas del ala moderada.

En esas conversaciones se planteó la posibilidad de ir todos detrás de la candidatura de Martínez, y para saber su parecer irán a visitarlo a San Francisco.

Martínez había anunciado públicamente en diciembre que no volverá a ser candidato a la Intendencia.

Lo dijo después que una delegación del Partido Socialista (ala ortodoxa) le comunicara que no apoyaba su candidatura.

Según supo Subrayado en los últimos días hubo contactos telefónicos con Martínez y ahí se observó cierta disposición del ex intendente a volver por su candidatura.

VAN TRES

El viernes 10 de enero el Partido Socialista resolvió apoyar la candidatura de la ex ministra y ex precandidata presidencial Carolina Cosse.

La decisión dividió a los socialistas, ya que el ala moderada no quería apoyar a Cosse y se inclinaba por respaldar a Álvaro Villar, quien fue presentado como candidato por el sector Fuerza Renovadora que lidera el ex presidente del Banco Central y también ex precandidato presidencial Mario Bergara.

Si la candidatura de Martínez prospera serían tres los candidatos en Montevideo por el Frente Amplio: Martínez, Cosse y Villar.

Martínez fue intendente de Montevideo en el período 2015-2019. Dejó la Intendencia para competir en las elecciones internas del Frente Amplio con Cosse, Bergara y Óscar Andrade.