Se realizó este sábado la segunda jornada de la 4a edición de la Fiesta Nacional de la Pizza, en la Plaza “Dr. Nery T. Arriaga” de la ciudad de San José de Mayo.
Se realizó la 4a edición de la Fiesta Nacional de la Pizza en San José de Mayo
La actividad contó con acceso libre y con patio pizzero y cervecero, emprendimientos gastronómicos, feria artesanal, juegos infantiles y espectáculos musicales.
La actividad contó con acceso libre y con patio pizzero y cervecero, emprendimientos gastronómicos, feria artesanal, juegos infantiles y espectáculos musicales.
Alfonzo Rodríguez, creador de la fiesta, valoró el interés que el evento despierta en la comunidad. Informó que hay 12 excursiones confirmadas de varios departamentos y recordó que la actividad fue declarada de interés departamental y turístico y valoró el apoyo de la Intendencia de San José y del Ministerio de Educación y Cultura.
Festival El Galpón de la infancia: teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre
Espectáculos Sábado 6 de setiembre
Hora 13:00 – Legüeros
Hora 15:00 – Sueños
Hora 18:00 – Diego Rossberg y los Cosmonautas
Hora 19:30 – L`Autentika
Hora 21:00 – Vanesa Britos
Dejá tu comentario