Juventud de Las Piedras es local este domingo frente a Nacional en el estadio Centenario, luego de que ambos clubes acordaran el cambio en la localía.
Se juega el primer tiempo entre Juventud y Nacional en el Centenario
El partido se juega en el estadio Centenario, tras un acuerdo entre ambos clubes sobre el cambio de localía. Es por la 9ª fecha del Torneo Clausura.
El partido, que se jugará a partir de las 16:00 horas, es por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores deben ganar para mantener la ventaja, en la Tabla Anual que lideran.
Peñarol ganó este sábado 3-1 contra Cerro Largo y eso obliga a Nacional a obtener los 3 puntos si pretende mantener la ventaja.
Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"
Pablo Peirano, el entrenador tricolor, prevé que jueguen desde el inicio los mismos once futbolistas que le disputaron el partido a Liverpool. Ese encuentro fue ganado de atrás.
El partido de este domingo será arbitrado por Hernán Heras, en compañía de Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder en las bandas. Pablo Silveira será el cuarto juez. Y en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Martín Soppi.
