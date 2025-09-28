Se juega el primer tiempo entre Juventud y Nacional en el Centenario

Juventud de Las Piedras es local este domingo frente a Nacional en el estadio Centenario , luego de que ambos clubes acordaran el cambio en la localía.

El partido, que se jugará a partir de las 16:00 horas, es por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores deben ganar para mantener la ventaja, en la Tabla Anual que lideran.

Peñarol ganó este sábado 3-1 contra Cerro Largo y eso obliga a Nacional a obtener los 3 puntos si pretende mantener la ventaja.

Pablo Peirano, el entrenador tricolor, prevé que jueguen desde el inicio los mismos once futbolistas que le disputaron el partido a Liverpool. Ese encuentro fue ganado de atrás.

El partido de este domingo será arbitrado por Hernán Heras, en compañía de Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder en las bandas. Pablo Silveira será el cuarto juez. Y en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Martín Soppi.