TACUAREMBÓ

Ruta 5 obstruida a la altura del kilómetro 351 por vuelco de un camión; conductor con lesiones leves

El tránsito lo canaliza la Policía Caminera por un camino vecinal. Se desconocen las causas por las que el camión despistó y volcó en el lugar.

siniestro-camión-tacuarembó-caminera

El conductor de un camión resultó con lesiones leves luego de volcar con su vehículo a la altura del kilómetro 351 de la ruta 5 en Tacuarembó.

El siniestro de tránsito ocurrió por causas que aún se desconocen, pero generó que el camión despistara, perdiera el dominio y volcara sobre la vía de circulación.

Allí, además del vehículo, se visualizan mobiliarios y electrodomésticos que cargaba el mismo.

Imagen de archivo. 
La ruta permanece obstruida desde las 10:45, hora en la que ocurrió el siniestro, aproximadamente.

El tránsito lo canaliza la Policía Caminera por un camino vecinal.

