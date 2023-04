Romina Celeste declaró en Fiscalía: "Tiene que renunciar Penadés, lo tienen que hacer renunciar, dijo

Suárez catalogó la audiencia como "el derecho de acceso a la justicia de la víctima" y destacó el profesionalismo de la Fiscalía. "Es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existan" y puso a su disposición al equipo del Consultorio Jurídico de Udelar.

Romina expresó tranquilidad a la salida de la Fiscalía y afirmó: "Miedo, no existe esa palabra para mí". Remarcó su militancia blanca. "Yo voy a ser siempre parte del Partido Nacional y a mí no me importa lo que digan", aseguró. "Yo soy blanca y soy blanca a muerte, eso lo tengo bien claro", agregó.

La abogada del Consultorio Jurídico indicó que han tenido "consultas" de presuntas víctimas, pero que no han podido avanzar en el tema. Romina acotó sobre esto y afirmó que "hay mucho más de lo que creen. Hay mucho más que no lo quieren decir". La militante dijo que "se acercaron y se van a acercar más" víctimas. "Nadie tiene miedo a decir nada y yo estoy con ellos", remarcó.

Tras subrayar que el senador blanco debe renunciar, Romina reiteró que "hay mucho más, no están diciendo la verdad". "Esto no es algo político, esto es algo que me pasó a mí y yo salí a contarlo, cuando tenía 13 años, cuando no podía defenderme, cuando no podía hacer nada",