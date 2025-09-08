RECIBÍ EL NEWSLETTER
Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica

Se bajaron tres rapiñeros, mientras que los otros tres esperaron en los vehículos. Actuaron en poco más de un minuto, rompieron vidrieras y se llevaron mercadería.

En el robo, participaron seis delincuentes que llegaron a la joyería en tres motos para cometer el atraco. Se bajaron tres rapiñeros, mientras que los otros tres esperaron en los vehículos.

Tres delincuentes ingresaron sobre las 14:25 horas, con un mazo rompieron varias vidrieras y se llevaron diversa mercadería. Tras un minuto y 15 segundos se retiraron del lugar y se fugaron rápidamente del lugar como llegaron.

Las personas que se encontraban en ese momento en la joyería se debieron refugiar en el fondo del local.

Noticia en desarrollo

