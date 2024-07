Raffo propuso a Delgado fusionar BROU y BHU, cambios en AFE, ANV y Correo y reducción de impuestos

Raffo propuso cinco puntos: reducción del costo país y costo de vida a través de la liberalización automática de las importaciones, modernización de las relaciones laborales, reducción de la burocracia con ventanillas únicas, fusión de empresas y entidades del Estado y la creación de personas públicas no estatales, y reducción de impuestos.

1. Reducción del costo país y costo de vida a través de la liberalización automática de las importaciones en todos los productos que ya estén registrados y se comercialicen en el país.

a. Todos los productos de higiene personal (jabón, pasta de dientes, pañales). Hoy existen sobrecostos de hasta 300% en comparación con la región por las restricciones a la importación.

b. Insumos para el agro como agroquímicos, glifosato que tienen altas demoras y sobreprecio.

c. Insumos para la industria y para la construcción que encarecen el precio de las viviendas.

d. Liberalización de la importación, distribución y comercialización de los combustibles.

2. Modernización de las relaciones laborales.

a. Nueva ley que compute las horas trabajadas semanalmente y no diariamente.

b. Nueva ley que permita fraccionar la licencia sin mínimos de días.

c. Voto secreto para la elección de autoridades sindicales y para votar una huelga.

d. Descuelgue de consejos de salarios para empresas pequeñas o con problemas financieros.

3. Reducción de la burocracia: ventanillas únicas, plazos que vencen a favor del que inicia el trámite y aprobaciones son automáticas.

a. Aprobación automática de proyectos de inversión frente a la COMAP, con posterior control al año.

b. Silencio positivo de la administración. Vencido el plazo para un trámite, queda automáticamente aprobado.

4. Fuerte reducción del gasto público a través de la fusión de empresas y entidades del Estado, y la creación de personas públicas no estatales.

a. Fusionar el BROU y el BHU para unificar áreas administrativas, logísticas y de sucursales.

b. Trasladar AFE a la órbita del Ministerio de Transporte. Hoy recibe un subsidio de USD 15 millones al año.

c. Unificar la operativa de más de 10 entidades que se dedican a política de vivienda y que concentran 1.800 funcionarios. Trasladar la Agencia Nacional de Vivienda al Ministerio de Vivienda. Hoy recibe un subsidio de USD 20 millones al año.

d. Unificar y fusionar la operativa de más de 11 entidades que promueven Pymes (dinapyme, ANDE, LATU, etc) con más de 1.200 funcionarios.

e. Transformar El Correo en una persona pública no estatal. Hoy recibe un subsidio anual de USD 40 millones.

f. Centralizar tareas administrativas en el Estado para reducir costos, como por ejemplo, la liquidación de sueldos

5. Reducción de impuestos gracias a la reducción de gasto público.

a. Menos impuestos al trabajo: reducción de aportes para abaratar la contratación de empleados. Exoneración total a los puestos nuevos de menos de 30.000 pesos.

b. Prioridad en Reducción del IVA al gasoil. Por cada 1% de reducción de los gastos operativos del gobierno central se pueden bajar 3% de Iva al gasoil.

Raffo presentó una “visión liberal herrerista” y destacó que el sector quiere “ir a fondo” con las reformas. Además, apuntó contra el Frente Amplio: “los herreristas creemos en generar empleo, no en aumentar impuestos, en un Estado que facilite, no en un Estado que nos llene de costos y en seguir avanzando y no dar marcha atrás”.