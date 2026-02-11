Producción industrial sube 7,4% en diciembre, pero cae el empleo

La producción industrial subió 7,4% interanual en diciembre, según informó el INE. Sin embargo, el empleo en el sector cayó 3,1% en la misma comparación.

Con diciembre se cierra el año 2025, que en promedio mostró un aumento de la producción industrial de 2,7%, liderada por varias agroindustrias, la celulosa y la industria de la bebida. El empleo industrial cayó 1,7%.

Durante el año 2024 y el 2025, la refinería de ANCAP tuvo diversas interrupciones en su actividad. Al dejar de lado la refinería, el crecimiento promedio anual del 2025 fue bastante menor: 1%.

En el promedio anual, se destacó el desempeño de algunas agroindustrias, como la frigorífica y la láctea (3,0% y 8,6%), y la industria de la bebida (+8%). La industria de la celulosa subió su producción 2,1%. Otras ramas tuvieron caídas, como concentrados de bebida (en ZF de Colonia) con una baja de 2%, mientras las industrias textiles y vestimentas cayeron 5%..

