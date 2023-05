Presidente Lacalle Pou promulgó en Consejo de Ministros la ley de reforma jubilatoria

Seguí leyendo Reforma jubilatoria: FA no descarta "apelar a mecanismos de democracia directa" para dejarla sin efecto

El Frente Amplio no acompañó el proyecto por entender que se trata de una reforma que pone más requisitos a las jubilaciones, que no cuenta otros aportes que no sean los de los propios trabajadores y que baja las sumas destinadas a la seguridad social.

En tanto, los legisladores de la coalición de gobierno destacaron que con la aprobación de la reforma se garantiza la viabilidad financiera del sistema previsional.