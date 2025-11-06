Por mayoría, la Jutep resolvió que no hay incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y cargos en mutualistas

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) resolvió que no existe incompatibilidad de Álvaro Danza en el ejercicio como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) y los cargos docentes en la Facultad de Medicina y los cargos como médico en mutualistas privadas.

"No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución", indica la resolución.

Además, se resolvió "exhortar al Sr. Presidente y demás miembros del Directorio de ASSE, que en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses, corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos (arts. 7, 13 y 19 de la Ley No. 19.823 de 18-09-2019 (Código de Ética en la Función Pública)", afirma el documento al que accedió Subrayado .

Seguí leyendo "Salvataje político", "maniobra política del gobierno del FA" y "Gobierno totalitario": repercusiones de referentes políticos sobre el caso Danza

Por último, la resolución establece la notificación al Ministerio de Salud Pública, al Directorio de ASSE, al Sr. Gonzalo Castro y a la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes y al presidente de ASSE.

A favor de la resolución votaron la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. En contra, votó Calabria y solicitó que en el acta de la sesión del directorio se incorporara el informe técnico de la asesoría letrada que señalaba la incompatibilidad de los cargos de Danza, lo que fue rechazado.

Calabria coincide con el informe jurídico que en el caso de Danza "se desprende la existencia de incompatibilidades e irregularidades, entre el cargo de presidente del Directorio de ASSE, Dr. Danza, y las diferentes actividades de índole médica, docente y científica que desempeña actualmente".