Plenario del FA ratificará el programa de gobierno y tratará el fallo del Tribunal de Conducta del caso Olmos

El 30 de enero, se realizó una audiencia de conciliación en el MTSS en la que Casás le reclamó al sector de Olmos, Marea Frenteamplista, una cifra cercana al millón de pesos. En esa instancia, no hubo acuerdo y el caso pasó a la órbita de un Juzgado letrado de Trabajo, que deberá resolver si los hechos denunciados constituyen acoso sexual y laboral.

Mientras tanto, la denuncia de Casás contra Olmos fue analizada en la interna del Frente Amplio por el Tribunal de Conducta Política, que su informe conocido días atrás constató que hubo elementos de acercamiento físico de Olmos hacia Casás que no fueron rechazados por la denunciante. Este punto fue cuestionado por la diputada suplente.

En diálogo con Subrayado, Casás contó que varias veces se sintió intimidada y en situaciones no deseadas, y que tuvo rechazo físico al acercamiento. “Él es una persona que mide 1,90 y que cuando me abrazaba yo me hacía lo más chiquita que podía, porque no quería eso”, aseguró. “Sí, hubo rechazo físico, pero el tema es que como en toda violencia de este tipo no hay testigos y yo no tengo pruebas”, reconoció.