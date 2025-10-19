Peñarol y Wanderers se enfrentan este domingo por la fecha 12 del Torneo Clausura

Diego Aguirre. Foto: archivo / Foco UY

Peñarol recibirá en el Campeón del Siglo a Wanderers, para disputar la 12ª fecha del Torneo Clausura.

El partido se juega este domingo, desde las 18:30 horas y el árbitro principal es Esteban Ostojich. A él lo acompañan los asistentes Andrés Nievas y Ernesto Hartwing, y el cuarto árbitro Daniel Rodríguez. En el VAR están Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

El equipo de Diego Aguirre viene de empatar con Miramar Misiones en la fecha 11 y previamente ganó tres. En la tabla del Clausura está primero, pero con poca ventaja sobre Nacional. En la tabla Anual, le sigue llevando siete puntos el tricolor.

Por su parte, los dirigidos por Daniel Carreño empataron con Torque y antes perdieron varios puntos en el camino. Está en el lugar 13 en la tabla de descenso. CONVOCADOS image image

