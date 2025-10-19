Peñarol recibirá en el Campeón del Siglo a Wanderers, para disputar la 12ª fecha del Torneo Clausura.
Peñarol y Wanderers se enfrentan este domingo por la fecha 12 del Torneo Clausura
El partido se juega desde las 18:30 horas en el Campeón del Siglo. Mirá la lista de convocados.
El partido se juega este domingo, desde las 18:30 horas y el árbitro principal es Esteban Ostojich. A él lo acompañan los asistentes Andrés Nievas y Ernesto Hartwing, y el cuarto árbitro Daniel Rodríguez. En el VAR están Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.
El equipo de Diego Aguirre viene de empatar con Miramar Misiones en la fecha 11 y previamente ganó tres. En la tabla del Clausura está primero, pero con poca ventaja sobre Nacional. En la tabla Anual, le sigue llevando siete puntos el tricolor.
Peñarol empató con dos goles de Arezo y dejó puntos ante Miramar Misiones en Durazno
Por su parte, los dirigidos por Daniel Carreño empataron con Torque y antes perdieron varios puntos en el camino. Está en el lugar 13 en la tabla de descenso.
CONVOCADOS
