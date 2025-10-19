RECIBÍ EL NEWSLETTER
FúTBOL URUGUAYO

Peñarol y Wanderers se enfrentan este domingo por la fecha 12 del Torneo Clausura

El partido se juega desde las 18:30 horas en el Campeón del Siglo. Mirá la lista de convocados.

Diego Aguirre. Foto: archivo / Foco UY

Peñarol recibirá en el Campeón del Siglo a Wanderers, para disputar la 12ª fecha del Torneo Clausura.

El partido se juega este domingo, desde las 18:30 horas y el árbitro principal es Esteban Ostojich. A él lo acompañan los asistentes Andrés Nievas y Ernesto Hartwing, y el cuarto árbitro Daniel Rodríguez. En el VAR están Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

El equipo de Diego Aguirre viene de empatar con Miramar Misiones en la fecha 11 y previamente ganó tres. En la tabla del Clausura está primero, pero con poca ventaja sobre Nacional. En la tabla Anual, le sigue llevando siete puntos el tricolor.

Peñarol - Miramar Misiones. Foto: FocoUy
Por su parte, los dirigidos por Daniel Carreño empataron con Torque y antes perdieron varios puntos en el camino. Está en el lugar 13 en la tabla de descenso.

CONVOCADOS

image

image

